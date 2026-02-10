Columnistas

Doña Laura Fernández, dese su lugar

Ojalá que doña Laura decida darse su lugar y que, al menos, guarde un poco más las apariencias. Así, cuando termine su (¿mandato?), no será necesario dibujarle el pin de ministra en su retrato como expresidenta de la República

Por Ronald Matute

En medio del realismo mágico que destila hoy la política costarricense, no nos debería extrañar que, a menos de tres meses de (¿asumir?) el poder, la presidenta electa haya retomado su anterior puesto en el gobierno (¿saliente?).








