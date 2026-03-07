Columnistas

Doña Laura, ¿dónde quedarán el FEES y el 8% para la educación?

Le pregunto a la presidenta electa: ¿Cumplirá usted con la Constitución? ¿Será el recorte a la educación uno de sus objetivos? ¿Escuchará y cumplirá con las peticiones del sector educativo y la sociedad civil?

EscucharEscuchar
Por Mia Fink Uleth
Marcha por el FEES
Agosto de 2024: marcha de las universidades públicas, apoyada por otros sectores, por el presupuesto del FEES. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mia Fink UletheducaciónLaura FernándezFEES

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.