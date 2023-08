Dictadores con cara de palo

En El otoño del patriarca, el dictador arquetípico de García Márquez, que no tiene nombre ni edad, asiste, oculto en el palco presidencial, a un recital de gala dado por Rubén Darío; y, embelesado ante la cascada sonora de los versos de La marcha triunfal, exclama “¿cómo es posible que este indio pueda escribir una cosa tan bella con la misma mano con la que se limpia el culo?”.

Esta escena imaginaria es una ocurrencia dentro de la novela, porque los tiranos de la era posmoderna que padecemos en América Latina ni leen libros ni pierden el tiempo en recitales de poesía. Son, a sus ojos, ocupaciones deleznables.

O, corrijamos: el dictador de García Márquez, al ser arcaico, pertenece a esa especie ya extinta de los tiranos ilustrados que habían leído La nueva Eloísa y El espíritu de las leyes, y se sintieron atraídos por el mundo sonoro de los poetas modernistas para volverse luego señores de horca y cuchillo, fieles creyentes de que el poder se conserva a cualquier precio. Y para siempre.

Stalin, aún hoy con muchos devotos en el trópico, que rezan ante su altar, mantenía el ojo fijo sobre los escritores y artistas porque los consideraba peligrosos por naturaleza, y vigilaba que se atuvieran a la obligación de contribuir a la construcción del nuevo hombre soviético, como si se tratara de albañiles.

Y como tenía ínfulas de juez de las artes y las letras, asistía a los estrenos teatrales y musicales, oculto en un palco, como el patriarca de García Márquez, y él mismo escribía en Pravda las críticas, bajo seudónimo. Fue así como se largó un furibundo artículo contra la ópera de Shostakóvich Lady Macbeth de Mtsensk, que puso al compositor en la lista negra de enemigos del proletariado.

Interés en otras 'lecturas'

Pero, volviendo a la lectura, nunca imaginaría a Pinochet, a Videla o a Stroessner, en su tiempo, o ahora a Maduro, a Díaz-Canel, o a Ortega metidos en la cama con un libro abierto hasta pasada la medianoche, ni cerrándolo con un golpe airado, para levantar entonces el teléfono y llamar al jefe de los esbirros para ordenarle capturar al escritor díscolo que le ha quitado el sueño, el que al día siguiente será encerrado en una celda de castigo, acusado de incitación al odio, de subvertir el orden público o de traición a la patria.

En cambio, no hay duda de que leen con fruición los partes de la policía secreta, que enlistan las actividades subversivas, donde da igual el informe de un infiltrado en un grupo opositor, que delata conspiraciones falsas o reales, o el dictamen de un párrafo donde un burócrata de tercera línea llama la atención sobre un libro, no por su contenido de denuncia política, sino por su irreverencia contra el poderoso, burlas o sarcasmos juzgados intolerables.

Es que hoy día, a las tiranías de nuevo cuño, las del populismo puro y duro, los libros, como tales, les preocupan poco, y el hecho mismo de escribirlos no es sino una excentricidad. De acuerdo con los criterios oficiales, son incapaces de constituir una amenaza al orden establecido. Un tuit, lo saben bien, es mil veces más peligroso que un libro.

Los que leen libros son considerados tan excéntricos como quienes los escriben, y ser parte de la consideración de que las ideas políticas se quedan en el encierro de la página y de las exiguas tiradas que cogen polvo en los estantes de las pocas librerías.

Tiranos iletrados

Si se reprime a un escritor, es sobre todo por sus opiniones políticas adversas, expresadas fuera de los libros, y se le trata entonces como un desafecto. Un enemigo. Si está en la mira, es porque se expresa en público contra el régimen, no porque escriba libros.

Excepto que el burócrata anote en el parte que en una obra el autor se burla del tirano, o de su familia, o se mofa de su poder. Porque el dictador carece de todo sentido del humor, y entonces se trata ya de un agravio personal que reclama venganza. Se manda a prohibir el libro, y al escritor irreverente le aguardan la cárcel o el exilio.

El silencio que una tiranía impone no permite los ecos de la risa en la caverna. El dictador no aceptará nunca que es un personaje risible. El poder absoluto tiene cara de palo. Solo sonríe ante la adulación. El único estilo literario legítimo es el panegírico.

En este caso, se vuelve al modelo clásico del tirano iletrado. Lejos de las manías ideológicas de Stalin, Somoza, que no pretendía más que enriquecerse mandando, se preciaba de su sentido del humor, buen contador de chistes procaces que era, pero humor no tenía ninguno, porque no aguantaba las bromas a costa suya en los periódicos, ni en prosa ni en verso, y a los graciosos los mandaba secuestrar a medianoche de sus casas para ponerlos, en calzoncillos, al otro lado de la frontera, condenados al destierro por burlarse de la suprema autoridad.

Esta es la ofensa más grave, la que daña la vanidad, el orgullo, o la suficiencia del tirano, porque cuando no se le toma en serio, pierde el equilibrio. Si lleva el pecho cuajado de medallas, es porque las merece todas. Si los textos de historia están llenos de sus hazañas de guerra, es porque se trata de hechos reales, no de invenciones. Merece la posteridad, y vive en ella, y si alguien juzga sus glorias como una bufonada, comete delito de lesa majestad.

Ese es el escritor peligroso, no el que incluye en una novela una parrafada retórica contra las satrapías del tirano, sino el que exhibe sus extravagancias y sus manías, ridiculiza las falsedades de su discurso redentor en contraste con la opulencia de la corte, desentraña la corrupción que crea el estamento de los nuevos ricos a la sombra de su poder, desnuda a los aduladores y retrata a los serviles.

@sergioramirezm

El autor es escritor.