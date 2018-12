La reforma fiscal, lo hemos dicho hasta la saciedad, no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas. Hacienda calcula que la recaudación crecerá un 1,3 % del PIB. La nueva recaudación no ingresará inmediatamente y el déficit fiscal, inicialmente proyectado en alrededor del 8 % para el próximo año, no será mucho menor.