Columnistas

Después de los 80: Sergio Ramírez cuenta por qué sigue escribiendo

Si el lector cierra el libro porque lo aburres o no le seduces lo suficiente, tus intenciones no valen nada

EscucharEscuchar
Por Sergio Ramírez
Máquina de escribir antigua y muchos papeles con pruebas descartadas
Me sentaba frente a alguna máquina de escribir que estuviera ociosa en las oficinas de la universidad y empezaba a teclear como un desesperado. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sergio Ramírezser escritorliteraturaescribir

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.