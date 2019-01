La swimsuit edition de Sports Illustrated es 11 años posterior a Playboy, uno anterior a Penthouse, y 10 a Hustler. No tengo nada contra la pornografía (siempre y cuando sea producida dentro de los marcos éticos que todos conocemos). Lo que me repugna es la pornografía que no se asume como tal, la que se vende como otra cosa, la que usa el deporte a manera de fachada honorable –nuevamente, la transvaloración: pasar de valores deportivos a valores sexuales– para alimentar las fantasías masturbatorias de 23 millones de cretinos que no tienen los cojones para entrar a una tienda de videos y comprar una película de Gynger Lynn. Una especie de pornografía softcore, para el buen padre de familia.