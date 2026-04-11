Columnistas

Democracia en Costa Rica: las buenas, malas y pésimas de un prestigioso informe

Un nuevo análisis de la fundación Bertelsman reactiva las alertas sobre el futuro político nacional

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Por Eduardo Ulibarri
Banderas de Costa Rica, Uruguay y Chile contra cielo celeste
Desde la primera edición del Bertelsmann Transformation Index, Costa Rica, Uruguay y Chile han estado entre los 15 países mejor valorados. (Fotocomposición: Shutterstock/Shutterstock)







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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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