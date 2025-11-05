Columnistas

Alto porcentaje de indecisos en Costa Rica da señales de ‘síndrome de fatiga democrática’

En febrero próximo, muchos irán a votar con resignación, más que con convicción. Décadas de promesas políticas fallidas ponen en riesgo la estabilidad democrática

Por David Vargas
Según la última encuesta del CIEP, un 55% de quienes dicen que votarán en febrero del 2026 aún no han decidido su candidato. (Shutterstock)







