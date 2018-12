A pesar de que nunca he ejercido el derecho penal, tengo colegas amigos que se dedican exclusivamente a ejercerlo y me llama la atención que, invariablemente, tengan dos quejas contra el sistema de la jurisdicción penal: que la audiencia preliminar no sirve para nada, pues los jueces, por temor no se sabe a qué, terminan elevando casi todos los procesos a juicio y son pocos los que concluyen en esa etapa procesal, según me dicen.