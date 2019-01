La agenda de descarbonización de Alvarado no solo no ofrece beneficios concretos, sino que es onerosa y atenta contra la reactivación económica –de la cual dependen la generación de empleo, la lucha contra la pobreza y la misma sostenibilidad fiscal–. Por ejemplo, en lugar de plantear la apertura de los respectivos mercados, el presidente quiere fortalecer y darles más ámbitos de acción a los monopolios del ICE y Recope. Con la excusa de ser un biocombustible –aunque de verde no tiene nada– el gobierno pretende introducir el etanol, un regalito para el lobby cañero que encarecerá los combustibles.