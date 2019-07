La debilidad que proyecta Carlos Alvarado como presidente no es saludable para nuestra democracia, lo cual quedó de nuevo en evidencia cuando se reportó que la CCSS continúa pagando anualidades de lujo, en contraposición a lo establecido en la legislación estrella del gobierno. De hecho, el jerarca de esa institución lo había anunciado hace meses cuando firmó un acuerdo con los sindicatos sin consultar al mandatario. ¿Cuál fue la reacción de Alvarado? Contestar a los medios: “Debemos cumplir la ley”. Román Macaya no solo no perdió su cargo, sino que tampoco el sueño.