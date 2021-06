La narrativa entra en el ámbito de la ficción cuando vemos que un informe es defectuoso y el posible impacto fiscal del otro ha sido sobredimensionado. El de Hacienda tiene dos problemas, siendo el principal que mezcla la evasión con la elusión. Mientras que la primera es un delito, la segunda no lo es –uno elude impuestos cuando va a la feria del agricultor, por ejemplo–. Es imposible determinar cuánto de ese 8,2 % del PIB es evasión y cuánto es elusión. Además, esa cifra no es realista porque supone un escenario de cumplimiento perfecto de las leyes tributarias que no se da en ninguna parte del mundo.