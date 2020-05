Propios y extraños reconocemos el magnífico trabajo que ha hecho el gobierno en la contención de la covid-19. No es poca cosa que seamos el país en las Américas con la menor tasa de mortalidad y que, a estas alturas de la pandemia, sigamos sin transmisión comunitaria. Es más, ya no resulta descabellado pensar, dados los pocos casos diarios que se han venido confirmando en las últimas dos semanas, que podamos aspirar a suprimir el virus. Eso es lo que vemos. El confinamiento, asimismo, tiene un costo económico que va creciendo día tras día. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR proyecta que durante la pandemia se perderán 400.000 empleos formales y la pobreza podría subir a un 29 % de las familias. Eso, igualmente, lo estamos viendo. Sin embargo, también tenemos lo que el Financial Times describe como “los costos sanitarios ocultos del confinamiento”, que no vemos de manera inmediata.