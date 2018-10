No sorprende, entonces, que Colombia esté constantemente en apuros fiscales. Pero, a diferencia de nuestro país, los distintos gobiernos no han tenido problemas en conseguir nuevos impuestos: en los últimos 27 años se han aprobado 14 reformas tributarias. Sin embargo, esos ajustes no han resuelto la dinámica alcista del gasto. Ya que la informalidad es alta —48,3 % de la fuerza laboral— los impuestos exprimen cada día más a una golpeada clase media y a los negocios formales. Según el Banco Mundial, una empresa promedio paga el 69,7 % de sus ganancias en impuestos.