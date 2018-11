Pero no hay mal que por bien no venga. La huelga ha hecho que las autoridades caigan en la cuenta del gran error que fue la reforma. El presidente Alvarado ha salido a criticarla –después de que su partido fuera su gran promotor en el cuatrienio pasado– y el diputado Carlos Ricardo Benavides presentó un proyecto de ley, firmado por otros 30 legisladores, que pretende reformarla para cerrar los portillos a abusos, como la posibilidad de suspender labores en servicios esenciales o que no puedan rebajarse salarios retroactivamente cuando las huelgas han sido declaradas ilegales.