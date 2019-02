Por supuesto no lo era. La AK-47, por ser un arma automática, está prohibida en el país desde 1995, mientras que la AR-15, que es semiautomática, está permitida por ley –aunque no se autoriza su inscripción para portación, solo para uso deportivo en un polígono–. Ninguna de las mociones votadas por los diputados cambia eso. El ministro Soto no puede alegar ignorancia de la ley; al final de cuentas él es un experimentado exoficial del OIJ. ¿Cómo explicar entonces el exabrupto?