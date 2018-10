La semana pasada el FMI proyectó que Chile será el primer país de Sudamérica en alcanzar los $30.000 per cápita en el 2022. También advirtió de que para el 2023 el ingreso per cápita de Venezuela se habrá contraído en un 60 % con respecto al 2013. La diferencia abismal en la suerte de ambas naciones no tiene otra explicación que la naturaleza de las políticas económicas que han implementado en las últimas décadas y que han sido documentadas por el índice de libertad económica en el mundo que publica el Fraser Institute de Canadá.