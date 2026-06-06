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Cuando el desempleo llega antes de siquiera buscar trabajo

El problema del empleo juvenil femenino en Costa Rica ya no parece limitarse únicamente a la búsqueda de trabajo. La desigualdad empieza antes: en quien logra siquiera participar plenamente en el mercado laboral

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Por Andrés Fernández Arauz

Cuando se habla del deterioro del empleo juvenil en Costa Rica, la discusión suele centrarse en el desempleo. Pero los datos muestran que una parte importante de la situación ocurre incluso antes: muchas jóvenes ni siquiera logran participar plenamente en el mercado laboral.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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