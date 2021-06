Aclaración. Inmunidad colectiva no significa cero casos. Eso es erradicación, que está lejísimos o es inalcanzable. En una analogía muy ilustrativa, inmunidad colectiva opera como cuando uno trata de encender una fogata con una proporción de los leños húmedos. El fuego no pega si la leña mojada es mucha. Análogamente, con la proporción apropiada de inoculados en la población ya no se prendería la fogata de nuevas olas epidémicas, aunque sí persistirían pequeños brotes y una cantidad endémica de infecciones.