Columnistas

¿Cuál es la fuente de la riqueza de Costa Rica?

Toda fuente de riqueza se deteriora y muchas se agotan; por ello, numerosas civilizaciones han desaparecido o han venido a menos

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Por Esteban Oviedo
En Costa Rica, por años se pensó que los accidentes de tránsito eran el mayor riesgo para adolescentes y adultos jóvenes. Hoy, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuentan otra historia: los homicidios y las lesiones infligidas intencionalmente se convirtieron en la principal causa de muerte en personas de entre 13 y 35 años.
Imagen de parte de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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