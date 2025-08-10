Columnistas

Criminalidad en carretera

Como ciudadana activa, llamo a las autoridades a recabar las pruebas en torno al accidente vial del pasado 2 de agosto, máxime que testigos han dicho que el conductor, antes de la partida, ‘trató de reparar una avería para no perder el trabajito’

Por Nuria Marín Raventós

El 2 de agosto, en una tragedia automovilística, murió un joven y varias personas se encuentran heridas, algunas en estado crítico. Una señora manifestó a la prensa que el “accidente pudo haber sido mucho peor,” quizá minimizando lo ocurrido. Discrepo de ella; creo que se trata de una terrible tragedia y que las autoridades judiciales y del Consejo de Transporte Público (CTP) deben estudiar en profundidad la responsabilidad del conductor, la del propietario del vehículo y si este tenía revisión técnica, pues hay claros indicios que denotan irresponsabilidad en carretera, con graves consecuencias penales y civiles.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

