Columnistas

Costa Rica ya logró estabilidad macroeconómica… ahora viene lo difícil

El verdadero reto es estructural. Costa Rica enfrenta una dualidad productiva profunda: un sector moderno, altamente productivo e integrado a la economía global, convive con un amplio sector de baja productividad, escasa innovación y limitadas oportunidades

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Por Ricardo Monge González
Funcionarios en trajes formales, reunidos en sala de reuniones, ambientes de oficina
El próximo gobierno debería crear un Consejo Nacional de Transformación Productiva, liderado desde Zapote. Allí, Estado, empresas y academia deberían sentarse a identificar cuellos de botella y coordinar soluciones. (Shutterstock/Foto)







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Ricardo Monge González

Ricardo Monge González

Presidente de la Academia de Centroamérica.

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