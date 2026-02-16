Columnistas

Costa Rica necesita producir mejor: una nueva agenda para crecer con inclusión

El desafío no es abandonar los sectores más productivos, sino multiplicar sus efectos sobre el resto de la economía

EscucharEscuchar
Por Ricardo Monge González
Crecimiento económico inclusivo, estrategia productiva, producir mejor y con más gente dentro
La lección es clara: Costa Rica no necesita producir más de lo mismo, sino producir mejor y con más gente dentro. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
crecer con inclusióncrecimiento inclusivoestrategia de desarrolloRicardo Monge Gonzálezcrecimiento económicoproductividadcadenas globales de valorempleo productivo
Ricardo Monge González

Ricardo Monge González

Presidente de la Academia de Centroamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.