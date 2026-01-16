Columnistas

Costa Rica entra a sala de emergencias

Que no decaiga nuestra voluntad. Este 1.º de febrero, nos toca demostrar que la democracia es un proyecto vivo que defendemos con los ojos abiertos

Por María José Sibaja Morales y Rodrigo Mora Mena
María José Sibaja Morales y Rodrigo Mora Mena. Estudiantes de Publicidad en UCR. Proyecto En Voz alta, de Opinión
María José Sibaja y Rodrigo Mora: "La juventud busca un lugar donde su voz incida de verdad; necesitamos iniciativas y un Estado que mejore la calidad del debate y lo aleje de enfrentamientos que poco aportan a la vida democrática". (Cortesía: María José Sibaja Morales y Rodrigo Mora Mena/Cortesía: María José Sibaja Morales y Rodrigo Mora Mena)







