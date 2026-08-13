Columnistas

Costa Rica en el espejo de ‘1984′, la novela de George Orwell

En ‘1984′, el Ministerio de la Verdad selecciona, modifica y repite una versión de los acontecimientos hasta convertirla en la única realidad admisible. Costa Rica todavía cuenta con medios de prensa independientes, pero estos parecen ser cada vez menos

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Por Juan José Romero Zúñiga
1984: la novela distópica de George Orwell
'1984', una obra maestra distópica escrita por el inglés George Orwell y publicada en 1949, advierte sobre los peligros del totalitarismo y la vigilancia estatal extrema. (Shutterstock/Foto)







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Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

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