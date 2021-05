No me uno a esos fuegos. No le ha faltado tinta a esta pluma para denunciar entuertos. Pero cada cosa a su tiempo. Hoy es momento de escudriñar la mala hierba que aprovecha la crítica fácil a quien fácilmente se puede criticar. Tras condenas al mandatario se puede esconder el sonido peligroso de recetas mágicas. Si Hamelín condena, nos invita al abismo.