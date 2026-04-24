Columnistas

Claude Mythos: la IA que decidieron no lanzar por ser ‘demasiado poderosa’

No hay duda de que una herramienta de este tipo en manos de personas sin escrúpulos representa un riesgo considerable

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Por Roberto Sasso
Alerta de pulga en el sistema, en el software, errores de programación, errores en programas, malware
Las vulnerabilidades detectadas por esta IA son, en esencia, errores en el 'software'. Hace unos 70 años, Grace Hopper acuñó el término 'bug' para referirse a una falla en una computadora. (Shutterstock/Imagen)







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