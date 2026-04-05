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Castigo en vacaciones: así se diluye una condena por acoso sexual

La ofendida comentó haber recurrido a las autoridades del partido político del regidor, pero estas no actuaron. Incluso se reunió con el líder de la agrupación, a quien le narró lo sucedido, y este se limitó a manifestar que lo sentía mucho

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Por Nuria Marín Raventós

En 1994 se promulgó la primera Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que marcó un hito en la defensa de los derechos de las personas acosadas sexualmente –mayoritariamente mujeres– y en la sanción de los agresores. Desde entonces, diversas reformas y una abundante jurisprudencia han contribuido a consolidar un sólido marco regulatorio.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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