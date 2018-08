Me siento en lidia entre la razón o el corazón, mientras escribo. Conciliación imposible. En este dilema me vence el sentimiento. Demasiado atesoro su inmensa alegría de vivir, hoy cortada de un tajo por la sangre derramada. Ese pueblo está solo frente al fusil del tirano. ¿Cómo logra mantener viva su protesta? ¿De dónde saca fuerzas? ¡Que nadie me diga que cada pueblo tiene el gobierno que se merece! Ningún pueblo se merece un Ortega.