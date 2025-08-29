Columnistas

Candidatos, sean serios por favor

La presente administración nos heredará más embrollos de los que existían cuando asumió el poder, porque decidió dedicarse a confrontar en lugar de gobernar

Por Ronald Matute

No nos podemos dar el lujo de perder otros cuatro años sin comenzar a atender con seriedad los graves problemas que amenazan nuestra estabilidad social y económica.








