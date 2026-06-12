Columnistas

Cancillería y Comex: Costa Rica no debe confundir diplomacia con comercio exterior

La política exterior y la política comercial se rozan, se necesitan y se complementan; pero no son lo mismo

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Por Abril Gordienko y Alejandro Patiño Cruz
Bandera de Costa Rica sobre contenedor, exportaciones costarricenses, comercio exterior
​La fortaleza del Estado costarricense está en articular las capacidades del oficio diplomático y las del oficio comercial sin confundirlas y sin que uno absorba al otro. (Shutterstock/Shutterstock)







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