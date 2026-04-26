Columnistas

Atrapado, y resignado, en la presa de un viernes al mediodía

La fila avanzaba a 10 km/h. De nada valía pitar; para qué pedir campo y, mucho menos, maldecir. Yo era una sardina enlatada

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Por Ronald Matute

Yo pensaba que era un chofer muy arrecho, un gran conocedor de la carretera, un as de los atajos. Pero en cuanto viré para ingresar a la carretera de Circunvalación, caí en cuenta de que solo era uno de tantos y tantos conductores atrapados en una presa imposible.








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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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