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Así sí: la Caja baja costos y amplía tratamientos

Bien por la Caja porque, además de aprovechar el músculo que le da su volumen, supo utilizar la ventana del vencimiento de la patente (2028) para establecer una excelente negociación con la proveedora Merck & Co

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Por Nuria Marín Raventós

Con una negociación extraordinaria, se logró adquirir a un menor costo el medicamento Keytruda, necesario para tratar el cáncer. Con ello, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) salvará vidas, ahorrará recursos y evitará que pacientes e institución tengan que lidiar con cientos de recursos de amparo, que solo en 2025 ascendieron a 273. Se trata de esas decisiones llamadas ganar-ganar, por lo que felicitamos a la Caja.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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