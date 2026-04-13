El País

Mediante negociación confidencial, CCSS logra bajar precio de inmunoterapia contra el cáncer: el medicamento en que más gasta y por el que más amparos recibe

Fármaco de alto costo solo lo comercializa una casa farmacéutica. La Caja obtuvo una rebaja de casi el 50% en las dosis a cambio de extender la inmunoterapia a 21 tipos de cáncer.

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero, Juan Fernando Lara Salas, Natalia Vargas, y Óscar Rodríguez
Pembrolizumab, cuyo nombre comercial es Keytruda
Pembrolizumab, cuyo nombre comercial es Keytruda, es el medicamento de alto costo en que más dinero invierte la CCSS cada año. Se trata de una inmunoterapia contra el cáncer. (ICIJ/ICIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
The Cancer CalculusLa medicina del millónICIJKeytrudaPembrolizumabMedicamento contra el cáncerCCSSSala Constitucional
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.