Aranceles en EE. UU.: entre dudas de legalidad y sombras de incertidumbre

Si la Corte Suprema confirma que los aranceles fueron indebidamente impuestos, la administración de Trump vería muy limitada su facultad para imponer cambios arancelarios y, por ende, su capacidad para maniobrar con una de las herramientas cruciales de su política económica y de relaciones exteriores

Por Francisco Chacón y Valeria Tiffer
Aranceles Trump exportaciones importaciones tarifas guerra comercial
El déficit comercial significa importar más bienes de los que se exportan, lo que no es necesariamente bueno o malo, ni constituye automáticamente una amenaza a la seguridad nacional. (Shutterstock/Shutterstock)







