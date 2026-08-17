Columnistas

Antes de que llegue el próximo terremoto

No basta con disponer de buenas leyes y códigos de construcción. Es indispensable asegurar su cumplimiento, mantener una fiscalización permanente e incorporar la prevención y la gestión del riesgo desde el diseño de las obras hasta su construcción

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Por Enrique Castillo
Terremoto en Colombia
Escenas de destrucción en Colombia luego del terremoto de 7,4 grados del pasado 11 de agosto. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)







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