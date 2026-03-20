Columnistas

Allanamientos sin orden judicial: ‘¿Cuál fue el daño?’

El control judicial previo ante una decisión invasiva de los derechos fundamentales, como un allanamiento, es necesario para evitar los excesos y la persecución ilegal de las personas

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Por J. Federico Campos Calderón
Nogui Acosta Jaén
Políticos y expertos han cuestionado la idea manifestada por Nogui Acosta, jefe designado de la futura fracción oficialista, en relación con la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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