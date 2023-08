Alertas visibles para el tránsito y los alimentos

No hay certeza, pero sí una bien fundada presunción, de que la pésima señalización contribuyó al dramático choque múltiple que cobró una vida en el Molino de Cartago. La señal de alto vertical en la esquina del accidente se la habían robado; la horizontal estaba casi borrada. Si el conductor las ignoró por imprudencia o porque no las notó, nunca lo sabremos: murió en el acto. Pero es probable que, de haber estado bien visibles, hoy no lamentaríamos la tragedia.

