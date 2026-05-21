Columnistas

A propósito del chavismo y el enojo contra la política tradicional: el frío no está en las cobijas

Lamentablemente, el chavismo ha restablecido numerosas prácticas clientelistas y ha perfeccionado la estrategia de transar cargos y protecciones a cambio de silencios y votos en la Asamblea Legislativa

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Por Ottón Solís
Caravana Laura Fernández
24 de enero de 2026: ambiente de apoyo a la entonces candidata oficialista, Laura Fernández, a una semana de las elecciones nacionales. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







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Ottón Solíschavismopolítica tradicional

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