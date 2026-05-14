Columnistas

El país de las dos burbujas

Necesitamos romper las burbujas antes de que ellas nos rompan el país

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Por Leonardo Garnier

Yo vivo en una burbuja pequeña. Es la burbuja de ese 20% de los ticos que, según la encuesta del CIEP, no vimos con buenos ojos al gobierno del presidente Chaves y tenemos muchos temores sobre el que recién inicia. Enfrente, una gran burbuja del 60% de los ticos tiene una imagen positiva de Chaves, del chavismo y de su gobierno. A los de la burbuja pequeña, reconozcámoslo, nos cuesta entender esto.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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