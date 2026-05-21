Columnistas

9 de mayo en Moscú y Budapest

Un encogido desfile militar y un robusto cambio de gobierno reivindican los valores europeos

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri
Al tiempo que los húngaros celebraron su libertad e independencia el pasado 15 de marzo, la moral de los soldados rusos se reduce día con día.
Al tiempo que los húngaros celebraron su libertad e independencia el pasado 15 de marzo (derecha), la moral de los soldados rusos se reduce día con día. (Shutterstock/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MoscúBudapestHungríaRusiaautoritarismoEduardo Ulibarri
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.