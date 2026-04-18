Ya casi empiezan las lluvias y en este punto habrá inundación segura

Es increíble la cantidad de basura que hay entre el Centro de Convenciones y la parada de buses del Real Cariari, en Belén. El 17 de febrero mandé una solicitud de limpieza al correo ventanilla.unica@conavi.go.cr, a lo que me respondieron con el número de seguimiento TS.02044.2026. Casi dos meses después, el tramo indicado sigue sin limpiarse. Le pido a la institución correspondiente que proceda con esa labor, ya que pronto empezará el invierno y ese punto es famoso por inundarse.

Jacqueline López Zeledón, La Uruca, San José

Cine y adultos mayores

Deseo manifestar mi inconformidad por lo ocurrido el 15 de abril en el cine de Lincoln Plaza. Ese día llegué al establecimiento con el fin de adquirir entradas para una función. Al ver que había una fila considerable para la compra tanto de entradas como de alimentos, y considerando que faltaban unos 10 minutos para el inicio de la película (a las 6 p.m.), me dirigí al gerente, señor Natanael Hernández, para consultarle si era posible comprar solo las entradas, sin tener que hacer toda la fila.

El señor Hernández me indicó que no era posible y que debía hacer la fila completa, aun cuando solo requería las entradas. Considero que no se tomó en cuenta mi condición de adulto mayor, ni se me ofreció una alternativa razonable.

Solicito que se revise este procedimiento y se valoren medidas que permitan una atención más accesible y adecuada, sobre todo para personas adultas mayores.

Marco Antonio Rodríguez Barquero, San Juan de Tibás

Más de cuatro años y devolución sigue pendiente

Don Samuel Herrera García (Cartas, 12/04/2026) tendrá mucha suerte si le entregan las prestaciones en un año. En mi caso, y en el de muchas personas, tenemos cuatro y más años de esperar que el Ministerio de Hacienda haga la devolución de dinero que fue deducido del salario mensualmente, pero que ahora afirman que está en estudio esa devolución y que puede tardar varios años más ese análisis. O sea, que habrá que seguir esperando, según la notificación jurídica de Hacienda.

Carlos G. Murillo Zamora, San Rafael de Heredia

Mudarnos a la Luna

La misión Artemis II estremeció al mundo con su logro. No obstante, Franklin Chang Díaz en una entrevista, desveló el verdadero “lado oscuro” de este controversial tema, al afirmar que la humanidad no busca solo ampliar sus horizontes, sino que busca una “casa nueva” antes de terminar de destruir esta (nuestro planeta). Inaceptable paradoja, ¿verdad?

Alguien dijo alguna vez que el hombre es el único animal que pretende caminar en la Luna cuando aún anda gateando sobre la Tierra, y esto pasa porque cuando empieza a hacerse un poco sabio, ¡se tiene que morir! Estoy seguro de que existen muchos mundos en el universo, pero como este, como nuestra casa, ¡ninguno! Deberíamos estar cuidándola antes de pensar en una estrepitosa mudanza.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

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