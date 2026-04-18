Cartas

Ya casi empiezan las lluvias y en este punto habrá inundación segura

Desde febrero, dirigí una solicitud de limpieza a Conavi, pero solo me respondieron con un número de seguimiento

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Por Redacción de La Nación

Es increíble la cantidad de basura que hay entre el Centro de Convenciones y la parada de buses del Real Cariari, en Belén. El 17 de febrero mandé una solicitud de limpieza al correo ventanilla.unica@conavi.go.cr, a lo que me respondieron con el número de seguimiento TS.02044.2026. Casi dos meses después, el tramo indicado sigue sin limpiarse. Le pido a la institución correspondiente que proceda con esa labor, ya que pronto empezará el invierno y ese punto es famoso por inundarse.








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