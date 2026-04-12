Cartas

Los fraudes bancarios y la importancia de conocer la dirección IP pública

Hoy, el Banco Nacional reporta correctamente la dirección IP pública cuando se accede a una cuenta vía web. Lamentablemente, siguen reportando una IP privada cuando se hace cambio de contraseña o de usuario

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El Banco Nacional tiene un servicio mediante el cual le envía al cliente un correo indicándole que hubo un acceso en línea a su cuenta. Lo mismo cuando el cliente cambia su contraseña o cambia su usuario. La información que se le envía al cliente incluye fecha y hora de la conexión, el navegador usado y, lo más importante, la dirección IP desde la cual, supuestamente, se realizó la conexión con el banco. Para que sea relevante en términos de redes informáticas, esta debe ser la IP privada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.