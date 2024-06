Vecino de Cahuita pide ‘favorcito’ al ICE

¿Podrá el nuevo gerente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ayudarme para que reparen la lámpara del alumbrado público, dañada en la esquina de mi casa en Cahuita? He hecho el trámite, pero nadie se da por enterado. Hablo con los apreciables trabajadores que, en los vehículos del ICE comen, miran sus teléfonos o duermen bajo los árboles frondosos a pocos metros de mi casa, pero nadie sabe nada. A lo mejor usted me hace el favorcito.

Rafael Cuevas Molina, Cahuita

La puntualidad

Gran cantidad de ofertas de trabajos requieren de los jóvenes virtudes concretas. La primera es la puntualidad. El mundo necesita el hoy ahora, no el mañana. Los nuevos trabajos demandan carácter y fortaleza para cuidar hasta el último detalle.

Esto significa terminar todo trabajo, y bien realizado; ordenar el plan de responsabilidad laboral, de manera que no se descuide la amabilidad de la vida familiar; animar al compañero y escuchar al superior; y ser ejemplares en la cordialidad con los dependientes, por el bien de Costa Rica. Nada funcionará si abandonan el estudio. Es una responsabilidad de todos en la sociedad.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

BCR debilitado

Hace 40 años, uno de mis tíos tuvo la oportunidad y el orgullo de ser funcionario del BCR. Era uno de los bancos más sólidos y eficientes, como su nombre lo dice: Banco de Costa Rica. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, en lugar de fortalecerse frente a los adelantos tecnológicos, está en muy grave situación.

La ineficiencia disfrazada de tecnología es apabullante, da tristeza tratar de comunicarse con la entidad, y lo peor, cuando contestan lo interrogan a uno (claro, por seguridad), pero luego lo dejan en espera.

La semana pasada, me abrieron los parámetros de límite de pago, y cuando fui me denegaron las transacciones, lo cual me causó una lamentable situación en el lugar. La historia se hizo larga, tensa y después de una hora pude hacer la gestión. Yo diría que ahora sí este gobierno puede cerrar las puertas del BCR.

Anabelle Araya García, San José

Caótico cruce en Escazú

Deberían poner un semáforo en el cruce entre Los Laureles y la carretera vieja, entre el Cortijo y la Embajada de Estados Unidos. Hay un flujo considerable de vehículos que pasan por Los Laureles, escapando al tránsito colapsado en Guachipelín.

Al final del día, se forman filas de 20 minutos (en menos de 500 metros). Tampoco los peatones pueden cruzar sin negociar con algún chofer benevolente. Semáforos similares operan en cruces mucho menos críticos, como en Plaza Galerías. Es un problema de fácil solución.

Renato Souza Neto, Escazú

Precariedad disfrazada

La Universidad de Costa Rica (UCR) aumentó este año los cupos para estudiantes de nuevo ingreso en Limón y lo promocionan como una medida que amplía las oportunidades de una educación superior. Sin embargo, la gestión administrativa del recinto presenta falencias que dificultan la toma de decisiones oportunas y las soluciones a los problemas.

No es aceptable que la sede central tenga mejores infraestructuras físicas y más servicios estudiantiles y presupuesto mientras en las demás sedes, como la de Limón, se ven obligados a funcionar en condiciones precarias.

La UCR se jacta de su compromiso con la excelencia académica y el bienestar de su comunidad estudiantil. Sin embargo, este compromiso parece no aplicarse de manera equitativa.

Miguel Alberto Fallas Vega, Limón

