Una medalla al absurdo para el MOPT

Algunas veces, pareciera que quienes toman las decisiones en el MOPT proyectan una suerte de violencia contra el ciudadano. Tal es el caso del reciente cierre del acceso a la callecita que conectaba San Luis de Santo Domingo con el Palí, que muchos usábamos como alternativa para no jugarnos la vida en la intersección entre San Luis y la ruta 32, que recibe circulación hacia absolutamente todas las vías. En vez de habilitar y mejorar esa radial que pasa frente al Palí y conectarla con la 32 más adelante, cerraron el paso. No piensan en los adultos mayores, a quienes también les quedaría más seguro entrar desde la radial. Medalla al absurdo.

Michelle McCoy-Garnier, Santa Ana

Óptica Visión no resuelve

Hace menos de un año compré unos lentes bastante caros en Ópticas Visión y, unos meses después, descubrí que presentan un defecto. En la tienda me dicen que tengo que dejarlos para revisión, pero yo tengo problemas de vista bastante serios y no puedo andar sin los anteojos; quedaría imposibilitado de trabajar, manejar y poder andar en la calle. ¿Cómo es posible que no puedan darme una solución? Óptica Visión, nunca más.

Luis Diego Ulloa Delcore, Sabanilla

Burocracia ampulosa y excesiva

A raíz de los nombramientos de varios viceministros en diversas carteras, decidí informarme mejor con datos de la OCDE: aquí, el 50% de los ingresos se usa en el pago de planillas, cuando los otros países socios solo gastan el 25%. Esto es muestra de una burocracia ampulosa, excesiva, que embrolla aún más la tramitología. Tenemos, además, problemas por una penetración sin control del narco, la inopia presupuestaria de la CCSS y una educación pública en crisis.

Es urgente que los políticos unan talento y esfuerzos para dar forma a un plan de consenso nacional a largo plazo que nos saque de esta inercia.

Vera Cristina Varela, San Pedro de Montes de Oca

De tal palo, tal astilla

Le dijo el mandatario de Panamá a la presidenta Laura Fernández que las relaciones bilaterales se deben manejar con discreción, moderación y respeto. Bueno, pues esos, justamente, fueron los atributos de los cuales careció el expresidente Chaves, quien se dedicó a proferir discursos de odio, a decir que el entonces presidente legislativo “olía a Cofal” y a ofender al jerarca de la Corte. Lamentablemente, la actual presidenta parece ir por igual camino. Ya arremetió contra los jueces y el fiscal general y llamó “acusetas” a la presidenta de la Sala Tercera, tras decir que si ella quería “rosas y serenata”. Qué tristeza. De verdad que “de tal palo, tal astilla”.

Jorge Arturo Marchena, Tres Ríos

Un mayor equilibrio

En el artículo del señor Alejandro Filloy (23/05/2026), el autor nos invita a reflexionar sobre una Costa Rica impulsada por el éxito de las zonas francas, un modelo que ha fortalecido la economía y el colón costarricense. Sin embargo, surge la pregunta de cuánto tiempo podrá sostenerse la economía tradicional bajo este esquema.

Es necesario buscar un mayor equilibrio para que estas empresas contribuyan más al financiamiento de un país que necesita recursos para educación, salud e infraestructura, mientras los sectores productivos tradicionales parecen haber llegado al límite de su capacidad para asumir nuevas cargas tributarias.

Costa Rica debería competir por la calidad de su fuerza laboral, sus servicios y su seguridad jurídica, más que por las exoneraciones fiscales. Para ello, es indispensable fortalecer la educación, actualizar la formación universitaria y ampliar los modelos de educación dual, de modo que las oportunidades de las industrias de alta tecnología alcancen también a las regiones más rezagadas.

Un país más equitativo y con mayor movilidad social contribuirá, además, a la estabilidad y paz social que todo inversionista valora.

Germán Alfaro Murillo, Nicoya, Guanacaste

Hijo agradecido

Deseo felicitar a la doctora Carolina Plaja y a un caballero de nombre Fabricio, de Ultrasonido y Radiología Plaja, por la buena atención que le dieron a mi mamá, de 100 años de edad. Como hijo, valoro su amabilidad para con los adultos mayores. Que Dios y la Virgen María los colmen de bendiciones.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

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