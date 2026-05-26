Cartas

Una medalla al absurdo para el MOPT

El reciente cierre del acceso a la callecita que conectaba San Luis de Santo Domingo con el Palí solo es una muestra más de lo desafortunadas que son las decisiones de este ministerio

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Por Redacción de La Nación

Algunas veces, pareciera que quienes toman las decisiones en el MOPT proyectan una suerte de violencia contra el ciudadano. Tal es el caso del reciente cierre del acceso a la callecita que conectaba San Luis de Santo Domingo con el Palí, que muchos usábamos como alternativa para no jugarnos la vida en la intersección entre San Luis y la ruta 32, que recibe circulación hacia absolutamente todas las vías. En vez de habilitar y mejorar esa radial que pasa frente al Palí y conectarla con la 32 más adelante, cerraron el paso. No piensan en los adultos mayores, a quienes también les quedaría más seguro entrar desde la radial. Medalla al absurdo.








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