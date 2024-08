Una lección de ineficiencia

Iba rumbo a Cartago y vi mucha fila en la caseta del peaje donde se pagan ¢75 o con quick pass, entonces me pasé al del voluntario, de ¢100. Pero me dijeron que mi vehículo es un microbús y por eso debía pagar más. Respondí que en todos los peajes pasa como liviano, ya que es tipo miniván, pero que no había problema porque estaba dispuesto a más. Incluso me pidieron la tarjeta de circulación, y se la di. Pero me indican que solo pueden cobrar ¢100, que debo pasar al otro carril, donde había cinco carros detrás del mío. Imaginen las peripecias para cambiar de lugar. Cuando lo hice, pasé la casetilla con el quick pass pagando ¢75. ¿Por qué no autorizan a los funcionarios del carril voluntario para que cobren todo tipo de peajes? Habría eficiencia y nos evitarían peligrosas maniobras y retrasos.

