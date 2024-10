Un promedio de 90 no fue suficiente

No admiten a mi hijo en el CTP de Granadilla, a pesar de su promedio de 90 y de padecer epilepsia. La razón, según alegan, es que el promedio requerido es 94. Sin embargo, lo que me resulta aún más indignante es la incoherencia, ya que a otro alumno se le indicó que la nota mínima es 93. Esta disparidad en la información deja en evidencia una inconsistencia que afecta negativamente a estudiantes como mi hijo, y considero que este tipo de injusticias no debe tener lugar en el sistema educativo. Además, es fundamental resaltar las circunstancias especiales que incidieron en su rendimiento. A pesar de sus desafíos, ha logrado mantener un promedio de 90, lo cual considero un mérito extraordinario y demuestra su dedicación a los estudios. No obstante, parece que la institución educativa no ha tenido en cuenta estas dificultades ni que su profesora ha tenido que ausentarse en varias ocasiones debido a su lucha contra el cáncer.

