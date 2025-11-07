Cartas

‘Sin libertad y paz no merece la pena vivir’

La primera Constitución de Costa Rica cumple 204 años el próximo 1.° de diciembre. Es el germen de la libertad y la paz de las que hoy gozamos, a pesar de muchos obstáculos

Por Redacción de La Nación

El 1.° de diciembre es un día memorable para la patria, pues se cumple el aniversario 204 de la emisión del Pacto en Concordia, en 1821, nuestra primera Constitución Política, piedra fundacional, raíz y tronco por donde circula la savia que alimenta el robusto roble que constituye nuestro Estado de derecho. Este documento es el responsable de la libertad y la paz de las que, a pesar de todos los obstáculos, aún gozamos. Constituye algo vital y necesario porque, por más progreso material que tengamos, sin libertad y paz no merece la pena vivir.








