Cartas

Ministro, deje la politiquería en los conciertos de la Sinfónica

Ministro de Cultura aprovecha presentaciones de la Orquesta Sinfónica para presumir de aparentes logros y descalificar lo hecho en gestiones anteriores, dice uno de nuestros lectores

Por Redacción de La Nación

Asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el majestuoso Teatro Nacional debería ser, ante todo, una oportunidad para desconectarse del ruido cotidiano y sumergirse en la excelencia musical que ofrece esta agrupación de altísimo nivel. Sin embargo, el actual ministro de Cultura insiste en convertir cada presentación en una tribuna personal, lanzando discursos vacíos en los que presume de logros que solo él parece percibir, mientras descalifica todo lo realizado antes de su gestión. Esta actitud no solo representa una falta de respeto hacia el Teatro Nacional –nuestro principal bastión cultural– sino también hacia el público, que acude en busca de arte, no de politiquería.








