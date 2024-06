Uber rehúsa devolver anteojos a clienta

El chofer de Uber en cuyo auto dejé olvidados un par de anteojos oscuros no me los devolvió, aunque pagué la tarifa para que lo hiciera. El 4 de junio, a través de la plataforma de Uber, confirmó tener los lentes, pero después no respondió mi llamada ni el mensaje de voz. El 5 de junio, Servicio al Cliente de Uber me escribió que el chofer no tiene los anteojos. Uber se escuda en que, de acuerdo con sus términos y condiciones, no se hace responsable del artículo, pero al menos deberían percatarse de que el conductor cambió su versión y que, aparentemente, no tiene intención de entregarme lo que es mío.

